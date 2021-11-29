"Миннесота" обыграла "Тампу" в матче НХЛ, Капризов и Сергачев отдали по передаче

ТАСС, 29 ноября. "Миннесота" со счетом 4:2 обыграла "Тампу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами у победителей отметились Ник Бьюгстад (12-я минута), Виктор Раск (17), Райан Хартман (50) и Маркус Фолиньо (60). У проигравших отличились Кори Перри (12) и Алекс Киллорн (30).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голевой передачей. 24-летний россиянин в нынешнем сезоне забросил 6 шайб и отдал 17 результативных передач. Также балл за результативность на счету российского защитника "Тампы" Михаила Сергачева, в активе которого стало 2 гола и 9 передач в текущем регулярном чемпионате.

"Миннесота" с 29 очками после 21 матча возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. "Тампа" набрала 27 очков в 20 играх и располагается на третьей строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Миннесота" примет "Аризону", а "Тампа" на выезде сыграет с "Сент-Луисом". Обе встречи пройдут в ночь на 1 декабря.