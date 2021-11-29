"Реал" одержал волевую победу над "Севильей" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 29 ноября. Мадридский "Реал" со счетом 2:1 победил "Севилью" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Мадриде.

В составе победителей отличились Карим Бензема (32-я минута) и Винисиус Жуниор (87). У гостей гол забил Рафаэль Мир (12).

"Реал" закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 33 очка в 14 матчах, отрыв от идущего на втором месте "Атлетико" составляет четыре балла. "Севилья" сохранила четвертое место, имея в активе 28 очков в 14 встречах. Следующий матч в чемпионате Испании "Реал" проведет дома 1 декабря против "Атлетика", а "Севилья" 4 декабря примет "Вильярреал".