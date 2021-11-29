Матчами с участием "Спартака" и "Локомотива" в понедельник завершится 16-й тур РПЛ

ТАСС, 29 ноября. Программа 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник двумя матчами. В этот день пройдут игры "Уфа" - "Спартак" и "Арсенал" - "Локомотив".
В первой встрече дня "Уфа" на своем поле примет московский "Спартак", игра начнется в 17:00 мск. 18 ноября пресс-служба главы Башкирии сообщила, что ограниченная из-за коронавируса заполняемость трибун на матчах РПЛ и других официальных спортивных мероприятиях в Башкирии увеличена до 70%. Матч обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
В среду "Спартак" на своем поле победил итальянский "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые прервали серию из семи матчей без побед во всех турнирах, в последний раз московская команда оказывалась сильнее соперника 3 октября - в матче РПЛ "Спартак" выиграл у грозненского "Ахмата" (1:0). "Уфа" подходит к игре с двухматчевой серией без побед в чемпионате России, последний раз команда побеждала "Ахмат" (1:0) 31 октября.
В воскресенье пресс-служба "Спартака" сообщила, что команде в матче с "Уфой" не помогут полузащитники Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес, которые испытывают дискомфорт. Также игру пропустят защитник Павел Маслов, полузащитник Роман Зобнин и нападающие Георгий Мелкадзе и Эсекьель Понсе, которые продолжают восстановление от травм. В составе "Уфы" из-за повреждений могут не принять участие в матче защитники Мориц Бауэр и Джемаль Табиждзе, а также нападающий Тимур Жамалетдинов.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 15 матчах. "Уфа" с 15 очками располагается на 12-й позиции. Последняя встреча между командами в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. До этого "Уфа" оказалась сильнее со счетом 3:0, игра также проходила в Москве. "Уфа" в последний раз побеждала на своем поле "Спартак" 20 сентября 2019 года (1:0), красно-белые выигрывали в гостях 9 апреля 2017 года (3:1).
"Локомотив" попытается обогнать "Сочи"
В другом матче дня "Локомотив" на выезде сыграет с "Арсеналом", встреча пройдет в Туле и начнется в 19:00 мск. Железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Третьим идет "Сочи", опережающий московскую команду на три очка. "Арсенал" с 13 очками располагается на последней, 16-й позиции. "Локомотив" в четверг проиграл на своем поле итальянскому "Лацио" (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
В матче с "Арсеналом" из-за травм не сыграют капитан и голкипер команды Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев и полузащитник Антон Миранчук. Под вопросом участие Рифата Жемалетдинова, который пропустил два прошлых матча "Локомотива" из-за травмы. В составе "Арсенала" может не сыграть защитник команды Иван Новосельцев.
"Локомотив" выиграл три прошлых матча у "Арсенала". Последняя победа туляков датирована 6 декабря 2019 года, в домашнем матче команда выиграла со счетом 4:0.
Тур стартовал в субботу тремя матчами, в этот день екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" (1:1), "Ахмат" в Грозном победил "Ростов" (2:0), "Краснодар" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" (3:3). В воскресенье самарские "Крылья Советов" в гостях сыграли вничью с "Нижним Новгородом" (0:0), казанский "Рубин" дома уступил московскому "Динамо" (2:3), а санкт-петербургский "Зенит" на выезде оказался сильнее ЦСКА (2:0).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|3
|2
|41-17
|36
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|16
|7
|3
|6
|18-16
|24
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|16
|4
|5
|7
|27-29
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|14
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|15
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13
|16
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13