Матчами с участием "Спартака" и "Локомотива" в понедельник завершится 16-й тур РПЛ

ТАСС, 29 ноября. Программа 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник двумя матчами. В этот день пройдут игры "Уфа" - "Спартак" и "Арсенал" - "Локомотив".

В первой встрече дня "Уфа" на своем поле примет московский "Спартак", игра начнется в 17:00 мск. 18 ноября пресс-служба главы Башкирии сообщила, что ограниченная из-за коронавируса заполняемость трибун на матчах РПЛ и других официальных спортивных мероприятиях в Башкирии увеличена до 70%. Матч обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

В среду "Спартак" на своем поле победил итальянский "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые прервали серию из семи матчей без побед во всех турнирах, в последний раз московская команда оказывалась сильнее соперника 3 октября - в матче РПЛ "Спартак" выиграл у грозненского "Ахмата" (1:0). "Уфа" подходит к игре с двухматчевой серией без побед в чемпионате России, последний раз команда побеждала "Ахмат" (1:0) 31 октября.

В воскресенье пресс-служба "Спартака" сообщила, что команде в матче с "Уфой" не помогут полузащитники Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес, которые испытывают дискомфорт. Также игру пропустят защитник Павел Маслов, полузащитник Роман Зобнин и нападающие Георгий Мелкадзе и Эсекьель Понсе, которые продолжают восстановление от травм. В составе "Уфы" из-за повреждений могут не принять участие в матче защитники Мориц Бауэр и Джемаль Табиждзе, а также нападающий Тимур Жамалетдинов.

"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 15 матчах. "Уфа" с 15 очками располагается на 12-й позиции. Последняя встреча между командами в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. До этого "Уфа" оказалась сильнее со счетом 3:0, игра также проходила в Москве. "Уфа" в последний раз побеждала на своем поле "Спартак" 20 сентября 2019 года (1:0), красно-белые выигрывали в гостях 9 апреля 2017 года (3:1).

"Локомотив" попытается обогнать "Сочи"

В другом матче дня "Локомотив" на выезде сыграет с "Арсеналом", встреча пройдет в Туле и начнется в 19:00 мск. Железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Третьим идет "Сочи", опережающий московскую команду на три очка. "Арсенал" с 13 очками располагается на последней, 16-й позиции. "Локомотив" в четверг проиграл на своем поле итальянскому "Лацио" (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В матче с "Арсеналом" из-за травм не сыграют капитан и голкипер команды Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев и полузащитник Антон Миранчук. Под вопросом участие Рифата Жемалетдинова, который пропустил два прошлых матча "Локомотива" из-за травмы. В составе "Арсенала" может не сыграть защитник команды Иван Новосельцев.

"Локомотив" выиграл три прошлых матча у "Арсенала". Последняя победа туляков датирована 6 декабря 2019 года, в домашнем матче команда выиграла со счетом 4:0.

Тур стартовал в субботу тремя матчами, в этот день екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" (1:1), "Ахмат" в Грозном победил "Ростов" (2:0), "Краснодар" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" (3:3). В воскресенье самарские "Крылья Советов" в гостях сыграли вничью с "Нижним Новгородом" (0:0), казанский "Рубин" дома уступил московскому "Динамо" (2:3), а санкт-петербургский "Зенит" на выезде оказался сильнее ЦСКА (2:0).