"Нью-Джерси" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ. Проворов отдал передачу

В составе победителей шайбы забросили Дуги Хэмилтон (6-я минута), Андреас Йонссон (22, 58), Йеспер Братт (52) и Натан Бастиан (55). У "Филадельфии" отличились Скотт Лоутон (18) и Джоэль Фараби (44).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отдал передачу в моменте с первым голом команды. Всего на счету хоккеиста восемь очков (два гола + шесть передач) в 20 играх текущего сезона.

"Нью-Джерси" с 22 очками занимает шестое место в таблице Столичного дивизиона, "Филадельфия", на счету которой 20 очков, идет седьмой.

В следующем матче "Нью-Джерси" 1 декабря примет "Сан-Хосе". Матч "Филадельфии" с "Айлендерс", который был запланирован на этот же день, перенесен из-за семи случаев заражения в команде из Нью-Йорка.

В других матчах игрового дня "Сан-Хосе" в гостях обыграл "Чикаго" (2:0), "Бостон" дома победил "Ванкувер" (3:2). Матч "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Айлендерс" был перенесен из-за коронавируса.