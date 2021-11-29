Даниил Медведев считает, что матч против шведов будет тяжелым для российских теннисистов

ТАСС, 29 ноября. Матч 1/4 финала Кубка Дэвиса против команды Швеции будет тяжелым для российских теннисистов, хоть они и являются фаворитами встречи. Такое мнение высказал теннисист сборной России Даниил Медведев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В ночь на понедельник россияне победили команду Испании (2:1) в заключительном матче группового этапа Кубка Дэвиса. Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места группы А. В четвертьфинале российская команда 2 декабря в Мадриде сыграет со сборной Швеции.

"Как и каждый раз на Кубке Дэвиса, матчи против шведов будут тяжелыми, - сказал Медведев. - Мы знаем, что мы фавориты, но в спорте это не всегда имеет значение. Так что для победы нам просто нужно показать свой лучший теннис".

Также россиянин прокомментировал победу над командой Испании. Во встрече одиночного разряда Медведев обыграл Пабло Карреньо-Бусту в двух сетах. "Я считаю, что для уверенности команды очень важно победить такую команду, как Испания. Может быть, у них и не лучший состав, но они играют дома, и победить их значит очень много", - подчеркнул теннисист.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. На групповом этапе 18 сборных были разбиты на шесть групп по три команды в каждой. В плей-офф вышли шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.