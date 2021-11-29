Чайковская: результаты российских фигуристов в мужском катании вызывают тревогу

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская встревожена результатами в мужском катании по итогам шести этапов серии Гран-при. Об этом Чайковская рассказала в интервью ТАСС.

В финал Гран-при среди мужчин вышел только Михаил Коляда, который в субботу занял второе место на этапе в Сочи.

"Наши мальчики пока не форме. Я не думала, что будет такой сбой, особенно у молодых. И в мужском одиночном катании мне немножко тревожно, скажу честно, - рассказала Чайковская. - Все это требует переосмысления, нового подхода к подготовке. И куда мы будем готовиться, надо разобраться".

"У нас есть молодые спортсмены. [Евгений] Семененко должен был выстрелить, [Марк] Кондратюк. Но пока не складывается. Будем надеяться, что они подтянутся", - подчеркнула Чайковская.