Чайковская: танцоры Степанова и Букин показывают красоту и мощь в олимпийском сезоне

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин демонстрируют красоту и мощь в нынешнем олимпийском сезоне. Такое мнение в интервью ТАСС высказала глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская.

Действующие чемпионы России Степанова и Букин заняли на этапах Гран-при в Турине и Гренобле третьи места, что не позволило им войти в число участников финала серии в Осаке.

"Очень хорошо, интересно в этом сезоне выглядят Александра и Иван - они поменяли стиль, приятно смотреть на эту красоту, мощь, музыкальность. Но они попали в тяжелую группу, где боролись французы, канадцы, и все рвались в финал. Им просто не повезло, другое распределение по этапам было бы для них более предпочтительным", - сказала Чайковская.