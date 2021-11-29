{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Чайковская: танцоры Синицина и Кацалапов еще не вышли на пик формы

Дуэт в 2021 году стал победителем двух этапов серии Гран-при и квалифицировался в финал турнира

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пока не набрали своей максимальной формы, но в этом нет ничего плохого. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская.

Синицина и Кацалапов стали победителями этапов серии Гран-при в Токио и Сочи и вышли в финал серии. Однако в произвольной программе спортсменов был допущен ряд ошибок.

"Они пока еще не набрали своей максимальной формы, и сбои, которые были в произвольной программе, говорят о том, что это не пик формы. Да и слава богу, - сказала Чайковская. - Сейчас будет огромное количество турниров подряд - финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы. Соберутся сильнейшие спортсмены, и правильно, что они набирают форму к нужным соревнованиями".

Теги
Фигурное катаниеЧайковская, Елена Анатольевна
Биатлон
Тихонов заявил, что тренировки биатлонисток сборной России напомнили ему поминки
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде россияне не сумели завоевать медалей
Тихонов заявил, что тренировки биатлонисток сборной России напомнили ему поминки
Читать полностью