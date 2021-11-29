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Фигурное катание

Чайковская считает, что от переноса этапа Гран-при в Сочи турнир только выиграл

Ранее российские этап серии проходил в Москве

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская считает, что российский этап серии Гран-при от переноса его из столицы в Сочи только приобрел. Таким мнением заслуженный тренер СССР и России поделилась в интервью ТАСС.

Российский этап серии Гран-при ранее проходил на арене "Мегаспорт" в Москве, однако впервые за последние годы турнир было решено перенести на лед олимпийской арены "Айсберг" в Сочи.

"Да, мы все были расстроены, что из Москвы перенесли этот этап Гран-при - в "Мегаспорте" он был хорош. Но то, как это было проведено здесь, какая была красота в зале, какая публика, какой город, все это создало ощущение, что мы на Олимпиаде - такой же задор и нерв, и это прекрасно. Поэтому от смены места проведения турнир даже приобрел", - подчеркнула Чайковская.

"Например, иностранцы, которые не были на Олимпийских играх в Сочи, - ведь уже восемь лет прошло - все были удивлены и счастливы. Поэтому здорово. Наш этап Гран-при прошел на ура", - сказала Чайковская.

Теги
Фигурное катаниеЧайковская, Елена Анатольевна
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