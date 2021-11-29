Тихонов заявил, что тренировки биатлонисток сборной России напомнили ему поминки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Биатлонистки сборной России во время летнего предсезонного сбора в Белоруссии тренировались так, словно они находятся на поминках. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

В минувшие выходные в шведском Эстерсунде прошел первый этап Кубка мира, российские биатлонисты не завоевали призовых мест. В женской команде лучшими по итогам двух гонок стали Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова, которые готовились к сезону отдельно от сборной под руководством старшего тренера Михаила Шашилова.

"Я не вижу ни одного вразумительного ответа или интервью, анализа по летней подготовке, по подготовительному сезону, - сказал Тихонов. - Мы не знаем, что творится. Я побывал на одной тренировке в Раубичах, когда Шашилов там был с женской командой, у меня сложилось впечатление, что они приехали на поминки".

"У нас всегда на тренировках был задор, понимание, шутки, у нас был коллектив, который надо было создавать, у которого должен был быть лидер, - добавил он. - А тут они стоят, оперлись на палки, и только и слышат, что "все внимание на тренера". Но объясняет он так, что трудно понять, что он хочет получить от той или иной нагрузки. Я постоял минут 20, развернулся и ушел, потому что мне стало стыдно. Они даже поздороваться толком не могут. Что можно ждать от такого коллектива?"

Следующий этап Кубка мира пройдет на этой неделе, соревнования вновь примет Эстерсунд.