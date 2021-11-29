Коган: российские фигуристы прибудут в Японию 6 декабря для участия в финале Гран-при

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что российские спортсмены прилетят 6 декабря в Японию для участия в финале Гран-при. Страна с 30 ноября закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом.

Финал Гран-при пройдет в японской Осаке 9-12 декабря.

"Наши фигуристы прилетят в Осаку 6 декабря", - сказал Коган.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что страна с 30 ноября закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире нового штамма коронавируса.