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Фигурное катание

Коган: российские фигуристы прибудут в Японию 6 декабря для участия в финале Гран-при

Соревнования в Осаке пройдут с 9 по 12 декабря
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что российские спортсмены прилетят 6 декабря в Японию для участия в финале Гран-при. Страна с 30 ноября закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом.

Финал Гран-при пройдет в японской Осаке 9-12 декабря.

"Наши фигуристы прилетят в Осаку 6 декабря", - сказал Коган.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что страна с 30 ноября закрывает границы для иностранцев из-за распространения в мире нового штамма коронавируса.

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