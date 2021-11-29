Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о состоянии здоровья

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун находится в хорошем самочувствии. Комментарий Федуна приводит газета "Спорт-Экспресс".

В среду брат Федуна Андрей Федун после матча Лиги Европы между "Спартаком" и итальянским "Наполи" (2:1) сообщил журналистам, что владелец команды не посещает матчи красно-белых из-за проблем со здоровьем.

"Мое здоровье? Да все хорошо, все нормально", - сказал Леонид Федун.

"Спартак" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 19 очками в активе. В понедельник красно-белые на выезде сыграют с "Уфой".