Семин: выход россиян на чемпионат мира будет зависеть от подготовки к стыковым матчам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу имеет преимущество в матчах раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира, так как команда будет проводить матчи дома, но выход в финальную часть будет зависеть от подготовки россиян к стыковым играм. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится 29 марта с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Шансы равные, у нас есть преимущество своего поля в матчах, - сказал Семин. - Все будет зависеть от того, как команда подойдет к матчу, четыре месяца - довольно большой срок, как мы их проведем, от этого будет зависеть результат".

"Шансы всегда есть, до игры они у всех одинаковы. Жребий есть жребий, повлиять на него невозможно. Сейчас есть конкретная ситуация, о ней и стоит говорить", - добавил Семин.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.