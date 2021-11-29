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Зимняя Универсиада-2021

Сейранов: потраченные на оплату проживания на Универсиаде-2021 деньги обещают вернуть

В понедельник было объявлено, что соревнования в Швейцарии не состоятся из-за появления нового штамма коронавируса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Финансовые средства, которые были потрачены на оплату проживания российской делегации во время зимней Универсиады в швейцарском Люцерне, будут возвращены. Об этом ТАСС сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

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Ранее в понедельник источник сообщил ТАСС об отмене зимних Всемирных студенческих игр, которые должны были пройти с 11 по 21 декабря. Позднее информацию подтвердила пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии. Причиной отмены стало появление нового штамма коронавируса.

"Была проведена двойная, а то и тройная работа: вбивание данных, подгрузка сертификатов. Были оплачены невозвратные билеты. Оплачено было проживание, но обещают, что деньги за него вернут", - сказал Сейранов.

Несмотря на отмену Универсиады, спортсмены продолжат тренироваться, рассказал глава союза. "Команда не постоянная, мы собирали ее из студентов вузов. А так все по своим клубам, по своим организациям будут продолжать зимний сезон", - отметил он.

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