Аркадий Ротенберг рассказал о задачах проекта по обучению дзюдо детей дошкольного возраста

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Обучение начальным элементам дзюдо и самбо приобщит детей дошкольного возраста к физической культуре и позволит им гармонично развиваться. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Федерации дзюдо России, глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг.

В понедельник в Москве состоялось первое занятие в рамках проекта "Дошкольное дзюдо". Старт проекту был дан в 2018 году в Сочи, после чего заинтересованность в нем проявили еще семь регионов.

"Мы затеяли это не для того, чтобы дети достигали высокого спортивного мастерства, этого сумеют добиться единицы, - сказал Ротенберг. - Во время занятий они прыгают, бегают, участвуют в эстафетах, веселятся. И главным показателем является то, что они не уходят, тренируются и занимаются тем, что им нравится. Наша задача заключается в том, чтобы они полюбили физическую культуру и спорт, развивались и стали хорошими здоровыми людьми".

"У нас сейчас развивается такая наука, как диагностика, и можно будет определить, кто больше предрасположен к тому или иному виду спорта. Это не значит, что если они сейчас начали с самбо и дзюдо, то ими и будут заниматься. Кто-то может уйти, к примеру, в легкую атлетику или баскетбол. Наша задача - гармоничное физическое развитие, чтобы они могли находиться и в социуме, общаться. Это более важная задача. Но если кому-то суждено стать великим спортсменом, то наша задача - в этом помогать", - добавил первый вице-президент федерации.

Ротенберг подчеркнул, что с детьми работают специально обученные тренеры, в рамках проекта разработаны методические пособия, проводятся специальные семинары. "Мы внимательно за этим следим", - заметил он.