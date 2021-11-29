Чесноков считает, что Фелисиано Лопес имел преимущество в игре Кубка Дэвиса с Рублевым

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Испанскому теннисисту Фелисиано Лопесу было проще играть в условиях высокогорья Мадрида в матче группового этапа Кубка Дэвиса против россиянина Андрея Рублева, так как он живет в столице Испании. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В воскресенье Рублев уступил Лопесу в трех партиях. Несмотря на это поражение, сборная России победила испанцев со счетом 2-1: Даниил Медведев обыграл Пабло Карреньо-Бусту, а затем Рублев с Асланом Карацевым выиграл парную встречу у Лопеса и Марселя Гранольерса. Сборная России вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с командой Швеции.

"Я считаю, что он приходит в себя, но играть против Испании в Мадриде - это как в берлоге. Игра идет в условиях высокогорья, и там ощущения от прилетающего мяча совершенно не те. А для Фелисиано Лопеса, который там родился, это проще пареной репы. Рублев после поражения не сник, он здорово отыграл пару", - сказал Чесноков.

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда - действующий победитель Кубка Дэвиса.