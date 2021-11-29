Вяльбе: отмена зимней Универсиады 2021 года стала неожиданностью не только для лыжников

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжники сборной России рассчитывали, что смогут выступить на зимней Универсиаде 2021 года в швейцарском Люцерне, отмена турнира для всех стала неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Ранее в понедельник источник сообщил ТАСС, что зимние Всемирные студенческие игры, которые должны были пройти с 11 по 21 декабря в Люцерне, отменены. Позднее информацию подтвердила пресс-служба Федерации университетского спорта Швейцарии. Причиной отмены стало появление нового штамма коронавируса.

"Это неожиданность не только для лыжников, но и для всех. Все рассчитывали на эти соревнования. Мы вообще не думали об отмене, все было хорошо. Спортсмены будут тренироваться и соревноваться дома", - сказала Вяльбе.