УЕФА рекомендовал проигравшим в стыковых матчах командам провести товарищеский матч

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал командам, которые проиграют в полуфиналах раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, провести товарищеские матчи. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России сыграет с поляками в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира

Сборная России в полуфинале плей-офф сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель матча встретится 29 марта с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия за право сыграть на мировом первенстве. Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также во втором матче.

"По итогам жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира УЕФА разослал вместе с расписанием сообщение о том, что настоятельно рекомендует двум проигравшим в полуфиналах стыков командам провести в предусмотренные даты товарищеский матч между собой. РФС примет решение об активации этого пункта в ближайшее время, информация будет опубликована дополнительно", - говорится в сообщении.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

В новость внесены изменения (18:40 мск) - добавлены подробности во втором абзаце и бэкграунд.