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Футбол во Франции

Футболист ПСЖ Неймар пропустит около двух месяцев из-за травмы

Бразильский нападающий получил травму в матче чемпионата Франции с "Сент-Этьеном"
Неймар (ПСЖ) EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Неймар (ПСЖ)
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 29 ноября. Бразильский нападающий ПСЖ Неймар пропустит от шести до восьми недель из-за растяжения связок левой лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Неймар получил травму в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1), форвард был заменен на 88-й минуте. Более точные сроки восстановления 29-летнего игрока станут известны по итогам второго обследования, которое пройдет через три дня.

В текущем сезоне Неймар провел 14 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции и обладателем кубка страны, дважды - Суперкубка Франции и один раз - обладателем Кубка французской лиги.

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