Футболист ПСЖ Неймар пропустит около двух месяцев из-за травмы

ТАСС, 29 ноября. Бразильский нападающий ПСЖ Неймар пропустит от шести до восьми недель из-за растяжения связок левой лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Неймар получил травму в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (3:1), форвард был заменен на 88-й минуте. Более точные сроки восстановления 29-летнего игрока станут известны по итогам второго обследования, которое пройдет через три дня.

В текущем сезоне Неймар провел 14 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции и обладателем кубка страны, дважды - Суперкубка Франции и один раз - обладателем Кубка французской лиги.