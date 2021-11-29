Стало известно расписание матчей клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 29 ноября. /ТАСС/. Матч между новозеландским "Окленд Сити" и эмиратским клубом "Аль-Джазира" откроет клубный чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее в понедельник пресс-служба ФИФА сообщила, что турнир пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Изначально турнир должен был пройти в Японии в декабре текущего года, однако власти страны приняли решение отказаться от его проведения в связи с пандемией коронавируса.

Во втором раунде египетский "Аль-Ахли" сыграет с мексиканским "Монтерреем", саудовский "Аль-Хиляль" встретится с победителем матча открытия. Победитель встречи "Аль-Ахли" - "Монтеррей" в полуфинале сыграет с бразильским "Палмейрасом". "Аль-Хиляль", "Аль-Джазира" или "Окленд Сити" сыграет с английским "Челси.

Клубный чемпионат мира проводится ежегодно, в нем принимают участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб принимающей турнир страны. Предыдущий чемпионат мира был перенесен из-за пандемии коронавируса и прошел в период с 4 по 11 февраля 2021 года, победителем стала германская "Бавария".

Впервые турнир прошел в 2000 году, в нынешнем формате он проводится с 2005 года, наиболее титулованным клубом является испанский "Реал", выигрывавший клубный чемпионат мира четыре раза. Четырежды турнир выигрывала команда не из Европы - бразильские "Коринтианс" (2000, 2012), "Сан-Паулу" (2005) и "Интернасьонал" (2006).