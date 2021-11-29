Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ

ТАСС, 29 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе россиянин набрал 7 (4 гола + 3 передачи) очков в трех матчах. В игре против "Флориды" (4:3) он оформил хет-трик, а в матче против "Монреаля" (6:3) отметился тремя результативными передачами. На данный момент он идет вторым в списке бомбардиров (37 очков) и снайперов (19 голов) лиги, уступая лишь немцу Леону Драйзайтлю из "Эдмонтона" (40, 20+20). Овечкин забросил 749 шайб в регулярных чемпионатах, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе - Горди Хоу (801).

Второй звездой недели стал вратарь "Питтсбурга" Тристан Джарри, на счету которого 97,8% отраженных бросков и три победы на прошедшей неделе. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:0) он оформил шатаут.

Третьей звездой признан защитник "Колорадо" Кейл Макар, который набрал 7 (4+3) очков в четырех встречах.