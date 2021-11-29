"Северсталь" обыграла СКА в матче КХЛ впервые за девять лет

ТАСС, 29 ноября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 3:1 обыграла петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3 519 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (15-я минута), Илья Хохлов (35) и Андрей Алексеев (59). У СКА отличился Никита Гусев (52).

"Северсталь" впервые за девять лет обыграла СКА в Санкт-Петербурге. Команда не могла победить с 11 января 2012 года, тогда "Северсталь" выиграла со счетом 4:0.

Ранее в понедельник нижегородское "Торпедо" дома обыграло подольский "Витязь" со счетом 4:1.

"Северсталь" поднялась на третье место турнирной таблицы Западной конференции, в 33 играх команда набрала 46 очков. СКА идет пятым, после 33 матчей у команды Валерия Брагина 43 очка.

В следующем матче "Северсталь" в Риге встретится с местным "Динамо" 1 декабря. СКА в этот же день дома встретится с минским "Динамо.