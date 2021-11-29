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КХЛ

"Северсталь" обыграла СКА в матче КХЛ впервые за девять лет

Матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 3:1

ТАСС, 29 ноября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 3:1 обыграла петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3 519 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (15-я минута), Илья Хохлов (35) и Андрей Алексеев (59). У СКА отличился Никита Гусев (52).

"Северсталь" впервые за девять лет обыграла СКА в Санкт-Петербурге. Команда не могла победить с 11 января 2012 года, тогда "Северсталь" выиграла со счетом 4:0.

Ранее в понедельник нижегородское "Торпедо" дома обыграло подольский "Витязь" со счетом 4:1.

"Северсталь" поднялась на третье место турнирной таблицы Западной конференции, в 33 играх команда набрала 46 очков. СКА идет пятым, после 33 матчей у команды Валерия Брагина 43 очка.

В следующем матче "Северсталь" в Риге встретится с местным "Динамо" 1 декабря. СКА в этот же день дома встретится с минским "Динамо.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург332124015119-7355
2Трактор351546127107-8653
3Ак Барс34143405882-7647
4Салават Юлаев341721211093-6843
5Авангард331711111293-7640
6Сибирь341403131369-7238
7Нефтехимик331122231384-9435
8Автомобилист3411213215107-9833
9Амур35724231769-9331
10Барыс33733221681-10330
11Куньлунь33611122271-12719
12Адмирал34502322258-11519
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит341632247108-8348
2ЦСКА341453111082-7146
3Северсталь33143422880-6946
4Динамо М3319210011113-8344
5СКА331423329103-7643
6Локомотив341520331187-7640
7Спартак341350111487-8638
8Динамо Мн331240421197-10538
9Торпедо341510221487-8036
10Сочи341121311679-8932
11Витязь34702551584-10628
12Динамо Р32910421663-9726

 

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