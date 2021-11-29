"Северсталь" обыграла СКА в матче КХЛ впервые за девять лет

ТАСС, 29 ноября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 3:1 обыграла петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3 519 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (15-я минута), Илья Хохлов (35) и Андрей Алексеев (59). У СКА отличился Никита Гусев (52).
"Северсталь" впервые за девять лет обыграла СКА в Санкт-Петербурге. Команда не могла победить с 11 января 2012 года, тогда "Северсталь" выиграла со счетом 4:0.
Ранее в понедельник нижегородское "Торпедо" дома обыграло подольский "Витязь" со счетом 4:1.
"Северсталь" поднялась на третье место турнирной таблицы Западной конференции, в 33 играх команда набрала 46 очков. СКА идет пятым, после 33 матчей у команды Валерия Брагина 43 очка.
В следующем матче "Северсталь" в Риге встретится с местным "Динамо" 1 декабря. СКА в этот же день дома встретится с минским "Динамо.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|33
|21
|2
|4
|0
|1
|5
|119-73
|55
|2
|Трактор
|35
|15
|4
|6
|1
|2
|7
|107-86
|53
|3
|Ак Барс
|34
|14
|3
|4
|0
|5
|8
|82-76
|47
|4
|Салават Юлаев
|34
|17
|2
|1
|2
|1
|10
|93-68
|43
|5
|Авангард
|33
|17
|1
|1
|1
|1
|12
|93-76
|40
|6
|Сибирь
|34
|14
|0
|3
|1
|3
|13
|69-72
|38
|7
|Нефтехимик
|33
|11
|2
|2
|2
|3
|13
|84-94
|35
|8
|Автомобилист
|34
|11
|2
|1
|3
|2
|15
|107-98
|33
|9
|Амур
|35
|7
|2
|4
|2
|3
|17
|69-93
|31
|10
|Барыс
|33
|7
|3
|3
|2
|2
|16
|81-103
|30
|11
|Куньлунь
|33
|6
|1
|1
|1
|2
|22
|71-127
|19
|12
|Адмирал
|34
|5
|0
|2
|3
|2
|22
|58-115
|19
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|34
|16
|3
|2
|2
|4
|7
|108-83
|48
|2
|ЦСКА
|34
|14
|5
|3
|1
|1
|10
|82-71
|46
|3
|Северсталь
|33
|14
|3
|4
|2
|2
|8
|80-69
|46
|4
|Динамо М
|33
|19
|2
|1
|0
|0
|11
|113-83
|44
|5
|СКА
|33
|14
|2
|3
|3
|2
|9
|103-76
|43
|6
|Локомотив
|34
|15
|2
|0
|3
|3
|11
|87-76
|40
|7
|Спартак
|34
|13
|5
|0
|1
|1
|14
|87-86
|38
|8
|Динамо Мн
|33
|12
|4
|0
|4
|2
|11
|97-105
|38
|9
|Торпедо
|34
|15
|1
|0
|2
|2
|14
|87-80
|36
|10
|Сочи
|34
|11
|2
|1
|3
|1
|16
|79-89
|32
|11
|Витязь
|34
|7
|0
|2
|5
|5
|15
|84-106
|28
|12
|Динамо Р
|32
|9
|1
|0
|4
|2
|16
|63-97
|26