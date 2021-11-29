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Мировой футбол

"Челси" стал лучшим клубом 2021 года по версии France Football

Приз лучшему клубу года по версии издания вручался впервые

ТАСС, 29 ноября. Английский "Челси" признан лучшим клубом 2021 года по версии журнала France Football. Церемония вручения премии прошла в парижском театре "Шатле".

Приз лучшему клубу года по версии издания вручался впервые.

В 2021 году "Челси" второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале английский "Манчестер Сити" (1:0). Также лондонский клуб во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА, в финале подопечные Томаса Тухеля победили испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти). В сезоне-2020/21 "Челси" занял четвертое место в чемпионате Англии, в финале кубка страны лондонский клуб уступил "Лестеру" (0:1).

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