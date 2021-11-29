"Челси" стал лучшим клубом 2021 года по версии France Football

ТАСС, 29 ноября. Английский "Челси" признан лучшим клубом 2021 года по версии журнала France Football. Церемония вручения премии прошла в парижском театре "Шатле".

Приз лучшему клубу года по версии издания вручался впервые.

В 2021 году "Челси" второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале английский "Манчестер Сити" (1:0). Также лондонский клуб во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА, в финале подопечные Томаса Тухеля победили испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти). В сезоне-2020/21 "Челси" занял четвертое место в чемпионате Англии, в финале кубка страны лондонский клуб уступил "Лестеру" (0:1).