"Техас" в течение суток подписал контракты с двумя бейсболистами на общую сумму $500 млн

ТАСС, 30 ноября. Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) "Техас" в течение суток подписал контракты с двумя свободными агентами на общую сумму $500 млн. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист ESPN Джефф Пассан.

В воскресенье "Техас" заключил семилетний контракт на общую сумму $175 млн с игроком второй базы и шортстопом Маркусом Семиеном, а в понедельник клуб подписал десятилетнее соглашение на общую сумму $325 млн с шортстопом Кори Сингером.