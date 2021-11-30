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"Техас" в течение суток подписал контракты с двумя бейсболистами на общую сумму $500 млн

На правах свободных агентов в клуб перешли Маркус Семиен и Кори Сигер

ТАСС, 30 ноября. Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) "Техас" в течение суток подписал контракты с двумя свободными агентами на общую сумму $500 млн. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист ESPN Джефф Пассан.

В воскресенье "Техас" заключил семилетний контракт на общую сумму $175 млн с игроком второй базы и шортстопом Маркусом Семиеном, а в понедельник клуб подписал десятилетнее соглашение на общую сумму $325 млн с шортстопом Кори Сингером.

Семиену 31 год, ранее он выступал за "Чикаго", "Окленд" и "Торонто", в прошлом сезоне бейсболист принял участие в Матче всех звезд MLB. Сингеру 27 лет, он дебютировал в лиге в 2015 году в составе "Лос-Анджелес Доджерс", за который играл вплоть до перехода в "Техас". В 2020 году Сингер стал победителем Мировой серии и был признан самым ценным игроком.

"Техас" ни разу не выигрывал Мировую серию. Новый сезон MLB стартует 31 марта 2022 года.

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