"Техас" в течение суток подписал контракты с двумя бейсболистами на общую сумму $500 млн

ТАСС, 30 ноября. Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) "Техас" в течение суток подписал контракты с двумя свободными агентами на общую сумму $500 млн. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист ESPN Джефф Пассан.
В воскресенье "Техас" заключил семилетний контракт на общую сумму $175 млн с игроком второй базы и шортстопом Маркусом Семиеном, а в понедельник клуб подписал десятилетнее соглашение на общую сумму $325 млн с шортстопом Кори Сингером.
In a span of about 24 hours, the Texas Rangers have committed half a billion dollars to sign Corey Seager and Marcus Semien. Just like that, they’ve got the best middle infield in baseball as they start their rebuild.— Jeff Passan (@JeffPassan) November 29, 2021
Семиену 31 год, ранее он выступал за "Чикаго", "Окленд" и "Торонто", в прошлом сезоне бейсболист принял участие в Матче всех звезд MLB. Сингеру 27 лет, он дебютировал в лиге в 2015 году в составе "Лос-Анджелес Доджерс", за который играл вплоть до перехода в "Техас". В 2020 году Сингер стал победителем Мировой серии и был признан самым ценным игроком.
"Техас" ни разу не выигрывал Мировую серию. Новый сезон MLB стартует 31 марта 2022 года.