Суси стал автором первой шайбы в меньшинстве в истории "Сиэтла"

В составе победителей шайбы забросили Карсон Суси (6-я минута), Брэндон Танев (15), Джаред Маккан (20, 38), Мэйсон Эпплтон (39, 60) и Джейден Шварц (54). У хозяев отличились Бретт Мюррей (22), Джефф Скиннер (38, 41) и Дилан Козенс (59).

Первые две шайбы "Сиэтл" забросил в меньшинстве, а защитник Суси стал автором первого гола в неравных составах в истории клуба, который проводит дебютный сезон в НХЛ.

"Сиэтл" набрал 17 очков в 22 матчах и занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе, "Баффало" с 19 очками после 22 игр располагается на шестой позиции в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Сиэтл" 2 декабря в гостях сыграет с "Детройтом", "Баффало" днем позднее на выезде встретится с "Флоридой".