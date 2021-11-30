Суси стал автором первой шайбы в меньшинстве в истории "Сиэтла"

ТАСС, 30 ноября. "Баффало" проиграл "Сиэтлу" со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Карсон Суси (6-я минута), Брэндон Танев (15), Джаред Маккан (20, 38), Мэйсон Эпплтон (39, 60) и Джейден Шварц (54). У хозяев отличились Бретт Мюррей (22), Джефф Скиннер (38, 41) и Дилан Козенс (59).
Первые две шайбы "Сиэтл" забросил в меньшинстве, а защитник Суси стал автором первого гола в неравных составах в истории клуба, который проводит дебютный сезон в НХЛ.
"Сиэтл" набрал 17 очков в 22 матчах и занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе, "Баффало" с 19 очками после 22 игр располагается на шестой позиции в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Сиэтл" 2 декабря в гостях сыграет с "Детройтом", "Баффало" днем позднее на выезде встретится с "Флоридой".