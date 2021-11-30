Тамбиев назначен новым и. о. главного тренера клуба КХЛ "Адмирал"

ТАСС, 30 ноября. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" назначил новым исполняющим обязанности главного тренера команды Леонида Тамбиева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 51-летним латвийским специалистом рассчитано на два года. 12 ноября пост главного тренера "Адмирала" покинул Александр Андриевский, и. о. наставника команды был назначен Олег Горбенко.

"Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи, - сказал генеральный директор клуба Алексей Ан. - Необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и в целом добавить уверенности команде - донести до ребят, что каждый соперник по силам "Адмиралу". Тому подтверждение набранные очки с командами из первой десятки. Мы понимаем, какой показатель может быть признан приемлемым для клуба по результатам сезона и в рамках отдельного матча".

Последним местом работы Тамбиева была казахстанская "Сырыарка", которую он дважды приводил к победе в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

"Адмирал" занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 34 играх.