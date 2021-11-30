Рябков: приоритетом в селекционной кампании "Автомобилиста" является вратарская позиция

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приоритетом в селекционной политике клуба Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" является поиск вратаря. Об этом ТАСС рассказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

В сентябре 2021 года проведший в составе "Автомобилиста" семь лет голкипер Якуб Коварж объявил об уходе из клуба по состоянию здоровья. В составе екатеринбургской команды 19 матчей провел Владимир Галкин, а 17 игр - Дмитрий Шикин.

"Наш приоритет - это вратарская позиция. На рынке пока не было таких вариантов, которые однозначно устроили бы нас для того, чтобы решать задачи высокого уровня, - сказал Рябков. - Поэтому мы продолжаем работать. Как только решим вопрос с вратарем, дальше посмотрим: если что-то останется под потолком зарплат, то будем пытаться усилиться точечно".

В списке травмированных у "Автомобилиста" находится французский нападающий Стефан Да Коста. "Сейчас он возобновил тренировки. Посмотрим, примет ли он участие в ближайшем матче", - добавил директор клуба.

Следующую игру "Автомобилист" проведет со "Спартаком" дома 2 декабря.