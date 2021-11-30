Биатлонистка сборной России Дербушева помещена на карантин из-за ковида

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Биатлонистка сборной России Тамара Дербушева из-за ковида помещена на карантин в норвежском Шушене, где должен состояться второй этап Кубка IBU. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Заболевание спортсменки протекает в легкой форме, оно подтверждено двумя тестами, сданными в Норвегии. Сообщается, что весь остальной состав российской сборной, включая тренерский штаб и персонал, пройдет дополнительное тестирование на коронавирус во вторник.

На первом этапе, проходившем в шведском Идре, Дербушева пропустила две гонки из трех из-за симптомов простуды. На тот момент результат ее теста на коронавирус был отрицательным.

Дербушевой 26 лет, она является двукратным бронзовым призером Универсиады 2019 года в Красноярске. Также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира по летнему биатлону.

Второй этап Кубка IBU в Шушене состоится с 1 по 4 декабря.