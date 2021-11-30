Пеле поздравил Месси с завоеванием седьмого "Золотого мяча"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 ноября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле поздравил аргентинца Лионеля Месси с завоеванием седьмого "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football ("Франс футбол"). Соответствующую запись бразилец опубликовал в Instagram.

"Поздравляю Лео Месси с очередным "Золотым мячом". Это, безусловно, дань уважения беспрецедентному таланту, - написал Пеле. - Семь раз, большое спасибо".

Церемония вручения наград прошла в понедельник в парижском театре "Шатле". Месси по итогам голосования набрал 613 очков. Второе место в голосовании занял поляк Роберт Левандовский ("Бавария", Германия, 580), третьим стал итальянец Жоржиньо ("Челси", Англия, 460).

Пеле является единственным футболистом в мире, выигравшим три мировых первенства (1958, 1962, 1970). В 2014 году руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) приняло решение вручить Пеле "Золотой мяч" в знак признания его выдающихся заслуг (с 2010 по 2015 год награда вручалась совместно с ФИФА - прим. ТАСС).

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.