Чернышенко: россияне достойно проявят себя, когда кикбоксинг войдет в программу Олимпиады

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что российские спортсмены достойно проявят себя и принесут стране не одну золотую медаль, когда кикбоксинг войдет в программу Олимпийских игр. Комментарий Чернышенко приводит пресс-служба кабмина.

Кикбоксинг получил полноценное признание Международного олимпийского комитета (МОК) в июле. В 2021 году Федерация кикбоксинга России отметила 30-летний юбилей.

"Кикбоксинг - популярный вид спорта, он отлично тренирует гибкость и координацию, выносливость, а также целеустремленность. И я поздравляю всех спортсменов с тем, что МОК признал его олимпийским видом спорта, - сказал Чернышенко. - Это станет стимулом для увеличения количества занимающихся, а также поспособствует росту числа болельщиков".

"Сейчас в России профессионально занимаются кикбоксингом более 150 тыс. человек. Из них свыше 300 человек имеют звания мастеров и заслуженных мастеров спорта, а также мастеров спорта международного класса. Еще больше 8,5 тыс. спортсменов имеют первый разряд или являются кандидатами в мастера спорта. Рассчитываю, что, когда кикбоксинг включат уже в программу Олимпийских игр, наши ребята достойно проявят себя и принесут России не одну золотую медаль", - добавил вице-премьер.

Чернышенко отметил успешные выступления сборной России по кикбоксингу на чемпионате мира в Италии и первенстве Европы в Черногории, на которых россияне заняли первые места в общекомандных зачетах. Также вице-премьер выразил благодарность Федерации кикбоксинга России за развитие вида спорта и пожелал успехов президенту организации, главе Республики Калмыкия Бату Хасикову.