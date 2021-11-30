Чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг убит в перестрелке

ТАСС, 30 ноября. Бывший легкоатлет Эммит Кинг из США погиб в результате перестрелки в возрасте 62 лет. Об этом сообщает портал Inside the games со ссылкой на заявление главного заместителя коронера округа Джефферсон (штат Алабама, США) Уильяма Йейтса.

По информации источника, Кинг повздорил со своим другом, 60-летним Уилли Уэллсом, после чего ссора перешла в перестрелку. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили обоих мужчин мертвыми.

На чемпионате мира 1983 года в Хельсинки Кинг завоевал золото в эстафете 4х100 м и бронзу на дистанции 100 м. Американец дважды входил в состав американской команды на летних Олимпийских играх (1984,1988), но в соревнованиях не участвовал.