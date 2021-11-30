Матыцин рассказал о планах реализации закона о спортивной подготовке

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта и министерство просвещения разработали совместный межведомственный план мероприятий по реализации закона о формировании системы спортивной подготовки в России, идет плотная работа с другими ведомствами на федеральном и региональном уровнях. Об этом во вторник рассказал министр спорта Олег Матыцин во время совместного совещания с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

С 1 января 2023 года вступает в силу закон, направленный на формирование системы спортивной подготовки в России. Законом устанавливается структура системы спортивной подготовки, которая включает в себя в том числе федеральные стандарты, примерные дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Организации, реализующие на день вступления в силу закона программы спортивной подготовки, должны получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2023 года.

"Дети должны воспринимать спорт, физическую культуру и образование как единое целое, - сказал Матыцин. - Министерство спорта и министерство просвещения разработали межведомственный план мероприятий, он уже утвержден, идет плотное взаимодействие на уровне федеральных ведомств. Взаимодействие идет не только на уровне двух наших министерств, но и министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и многих других федеральных и региональных ведомств. Самое главное - воспринимать эту задачу как единую для всей страны, как для федеральных, так и для региональных ведомств".

"Речь идет о том, чтобы те преимущества, которые были в системе образования, стали доступны в части социальных мер гарантий для тренеров, с повышением требований по лицензированию. Но и нужно сохранить ту систему спортивной подготовки, которая была обеспечена и которая сейчас дает очень хороший результат", - добавил министр.