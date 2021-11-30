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НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ "Бостон" внесен в ковид-протокол

Ближайший матч команда проведет 1 декабря с "Детройтом"
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Бостон" Брюс Кэссиди AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Бостон" Брюс Кэссиди
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 30 ноября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Брюс Кэссиди попал в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В ближайшем матче "Бостон" встретится с "Детройтом" 1 декабря. "Бостон" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 22 очками в 18 играх.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин - от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Кэссиди 56 лет, специалист работает в системе "Бостона" с 2008 года. Зимой 2017 года Кэссиди стал главным тренером первой команды. По его руководством "Бостон" смог пробиться в финал Кубка Стэнли в сезоне-2018/19. В сентябре 2020 года Кэссиди был признан лучшим тренером лиги по итогам сезона.

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