Россиянки уступили сборной Дании в матче отбора к чемпионату мира по футболу

ТАСС, 30 ноября. Женская сборная России по футболу проиграла команде Дании в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года со счетом 1:3. Встреча прошла в датском Виборге.

В составе победителей голами отметились Сигне Бруун (65-я минута), Санне Троэльсгор (76), Милле Гейл (84), у проигравших отличилась Нелли Коровкина (89). Россиянки занимают второе место в группе E (15 очков, 6 матчей), лидируют датчанки (18; 6), на третьей позиции находится команда Черногории (9; 6), далее идут сборные Боснии и Герцеговины (4; 6), Мальты (4; 6) и Азербайджана (3; 6). В следующем матче российская команда встретится со сборной Черногории 7 апреля, датчанки днем позже сыграют со сборной Мальты.

По итогам европейского отбора в финальную часть напрямую попадут победители каждой из девяти групп. Девять сборных, ставших в своих группах вторыми, проведут еще один раунд квалификации, по итогам которого на чемпионат мира выйдут две команды, еще одна сборная получит право отобраться в межконтинентальном отборе.

Чемпионат мира пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии с участием 32 команд. Мировое первенство проводится каждые четыре года. На турнир 2019 года сборная России не попала. Лучшим результатом россиянок на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1999 и 2003 годах.