ЦСКА обыграл "Металлург" и одержал третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 6:4 обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 153 зрителей.

У победителей шайбы забросили Андрей Светлаков (11-я минута), Сергей Плотников (35), Тахир Мингачев (51), Антон Слепышев (56, 60) и Владислав Каменев (59). В составе "Металлурга" отличились Андрей Чибисов (23), Брендан Лайпсик (36), Семен Кошелев (48) и Павел Акользин (58).

В текущем сезоне команды встречались 25 сентября, тогда "Металлург" на своей площадке одержал победу со счетом 4:0. ЦСКА одержал третью победу подряд и прервал трехматчевую выигрышную серию магнитогорской команды.

Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, в 35 матчах подопечные Сергея Федорова набрали 48 очков. "Металлург" лидирует на Востоке, после 34 игр у команды Ильи Воробьева 55 очков. В следующем матче ЦСКА дома сыграет с ярославским "Локомотивом" 2 декабря. "Металлург" в этот же день в Нижнем Новгороде встретится с местным "Торпедо".