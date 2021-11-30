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КХЛ

ЦСКА обыграл "Металлург" и одержал третью победу подряд в Континентальной хоккейной лиге

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу армейцев
Хоккеисты ЦСКА Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 6:4 обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 153 зрителей.

У победителей шайбы забросили Андрей Светлаков (11-я минута), Сергей Плотников (35), Тахир Мингачев (51), Антон Слепышев (56, 60) и Владислав Каменев (59). В составе "Металлурга" отличились Андрей Чибисов (23), Брендан Лайпсик (36), Семен Кошелев (48) и Павел Акользин (58).

В текущем сезоне команды встречались 25 сентября, тогда "Металлург" на своей площадке одержал победу со счетом 4:0. ЦСКА одержал третью победу подряд и прервал трехматчевую выигрышную серию магнитогорской команды.

Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, в 35 матчах подопечные Сергея Федорова набрали 48 очков. "Металлург" лидирует на Востоке, после 34 игр у команды Ильи Воробьева 55 очков. В следующем матче ЦСКА дома сыграет с ярославским "Локомотивом" 2 декабря. "Металлург" в этот же день в Нижнем Новгороде встретится с местным "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит341632247108-8348
2ЦСКА351553111088-7548
3Динамо М3420210011117-8446
4Северсталь33143422880-6946
5СКА331423329103-7643
6Локомотив351521331189-7742
7Спартак351350211488-8839
8Динамо Мн331240421197-10538
9Торпедо341510221487-8036
10Сочи341121311679-8932
11Витязь34702551584-10628
12Динамо Р32910421663-9726
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург342124016123-7955
2Трактор361546128108-8853
3Ак Барс35143405983-8047
4Салават Юлаев351821211095-6845
5Авангард341811111299-7742
6Сибирь341403131369-7238
7Нефтехимик341122231485-10035
8Автомобилист3411213215107-9833
9Амур35724231769-9331
10Барыс33733221681-10330
11Куньлунь33611122271-12719
12Адмирал35502322358-11719

 

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