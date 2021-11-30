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КХЛ

"Локомотив" в серии буллитов обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча прошла в Москве
Никита Черепанов ("Локомотив") и Александр Хохлачев ("Спартак") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Никита Черепанов ("Локомотив") и Александр Хохлачев ("Спартак")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в гостях в серии буллитов обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в присутствии 1 444 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У "Локомотива" шайбу забросил Артур Каюмов (2-я минута). В составе "Спартака" отличился Джейкоб Виртанен (4). Автором победного буллита стал Павел Красковский.

Нападающие Илья Шипов ("Спартак") и Михаил Беляев ("Локомотив") провели сотые матчи в КХЛ.

Команды встречались в рамках текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ 31 октября. Тогда победу также одержал "Локомотив" (4:2).

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Игоря Никитина набрали 42 очка в 35 матчах. "Спартак" идет на седьмой строчке, после 35 игр красно-белые набрали 39 очков. В следующем матче "Локомотив" в Москве встретится с ЦСКА 2 декабря. "Спартак" в этот же день в гостевом матче сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" во Владивостоке победил местный "Адмирал" (2:0), омский "Авангард" дома разгромил нижнекамский "Нефтехимик" (6:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит341632247108-8348
2ЦСКА351553111088-7548
3Динамо М3420210011117-8446
4Северсталь33143422880-6946
5СКА331423329103-7643
6Локомотив351521331189-7742
7Спартак351350211488-8839
8Динамо Мн331240421197-10538
9Торпедо341510221487-8036
10Сочи341121311679-8932
11Витязь34702551584-10628
12Динамо Р32910421663-9726
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург342124016123-7955
2Трактор361546128108-8853
3Ак Барс35143405983-8047
4Салават Юлаев351821211095-6845
5Авангард341811111299-7742
6Сибирь341403131369-7238
7Нефтехимик341122231485-10035
8Автомобилист3411213215107-9833
9Амур35724231769-9331
10Барыс33733221681-10330
11Куньлунь33611122271-12719
12Адмирал35502322358-11719

 

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