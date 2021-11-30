"Локомотив" в серии буллитов обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в гостях в серии буллитов обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в присутствии 1 444 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У "Локомотива" шайбу забросил Артур Каюмов (2-я минута). В составе "Спартака" отличился Джейкоб Виртанен (4). Автором победного буллита стал Павел Красковский.

Нападающие Илья Шипов ("Спартак") и Михаил Беляев ("Локомотив") провели сотые матчи в КХЛ.

Команды встречались в рамках текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ 31 октября. Тогда победу также одержал "Локомотив" (4:2).

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Игоря Никитина набрали 42 очка в 35 матчах. "Спартак" идет на седьмой строчке, после 35 игр красно-белые набрали 39 очков. В следующем матче "Локомотив" в Москве встретится с ЦСКА 2 декабря. "Спартак" в этот же день в гостевом матче сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" во Владивостоке победил местный "Адмирал" (2:0), омский "Авангард" дома разгромил нижнекамский "Нефтехимик" (6:1).