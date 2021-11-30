"Локомотив" в серии буллитов обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в гостях в серии буллитов обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в присутствии 1 444 зрителей.
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У "Локомотива" шайбу забросил Артур Каюмов (2-я минута). В составе "Спартака" отличился Джейкоб Виртанен (4). Автором победного буллита стал Павел Красковский.
Нападающие Илья Шипов ("Спартак") и Михаил Беляев ("Локомотив") провели сотые матчи в КХЛ.
Команды встречались в рамках текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ 31 октября. Тогда победу также одержал "Локомотив" (4:2).
"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Игоря Никитина набрали 42 очка в 35 матчах. "Спартак" идет на седьмой строчке, после 35 игр красно-белые набрали 39 очков. В следующем матче "Локомотив" в Москве встретится с ЦСКА 2 декабря. "Спартак" в этот же день в гостевом матче сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".
В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" во Владивостоке победил местный "Адмирал" (2:0), омский "Авангард" дома разгромил нижнекамский "Нефтехимик" (6:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|34
|16
|3
|2
|2
|4
|7
|108-83
|48
|2
|ЦСКА
|35
|15
|5
|3
|1
|1
|10
|88-75
|48
|3
|Динамо М
|34
|20
|2
|1
|0
|0
|11
|117-84
|46
|4
|Северсталь
|33
|14
|3
|4
|2
|2
|8
|80-69
|46
|5
|СКА
|33
|14
|2
|3
|3
|2
|9
|103-76
|43
|6
|Локомотив
|35
|15
|2
|1
|3
|3
|11
|89-77
|42
|7
|Спартак
|35
|13
|5
|0
|2
|1
|14
|88-88
|39
|8
|Динамо Мн
|33
|12
|4
|0
|4
|2
|11
|97-105
|38
|9
|Торпедо
|34
|15
|1
|0
|2
|2
|14
|87-80
|36
|10
|Сочи
|34
|11
|2
|1
|3
|1
|16
|79-89
|32
|11
|Витязь
|34
|7
|0
|2
|5
|5
|15
|84-106
|28
|12
|Динамо Р
|32
|9
|1
|0
|4
|2
|16
|63-97
|26
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|34
|21
|2
|4
|0
|1
|6
|123-79
|55
|2
|Трактор
|36
|15
|4
|6
|1
|2
|8
|108-88
|53
|3
|Ак Барс
|35
|14
|3
|4
|0
|5
|9
|83-80
|47
|4
|Салават Юлаев
|35
|18
|2
|1
|2
|1
|10
|95-68
|45
|5
|Авангард
|34
|18
|1
|1
|1
|1
|12
|99-77
|42
|6
|Сибирь
|34
|14
|0
|3
|1
|3
|13
|69-72
|38
|7
|Нефтехимик
|34
|11
|2
|2
|2
|3
|14
|85-100
|35
|8
|Автомобилист
|34
|11
|2
|1
|3
|2
|15
|107-98
|33
|9
|Амур
|35
|7
|2
|4
|2
|3
|17
|69-93
|31
|10
|Барыс
|33
|7
|3
|3
|2
|2
|16
|81-103
|30
|11
|Куньлунь
|33
|6
|1
|1
|1
|2
|22
|71-127
|19
|12
|Адмирал
|35
|5
|0
|2
|3
|2
|23
|58-117
|19