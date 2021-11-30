"Аталанта" победила "Венецию". Миранчук впервые с конца октября сыграл в чемпионате Италии

ТАСС, 30 ноября. "Аталанта" дома со счетом 4:0 обыграла "Венецию" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Бергамо.

В составе победителей хет-триком отметился Марио Пашалич (7, 12 и 67-я минуты), также гол забил Тён Копмейнерс (57).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 77-й минуте и не отметился голевыми действиями. Футболист появился на поле в составе клуба из Бергамо впервые с 27 октября. Тогда полузащитник провел на поле 12 минут в матче против "Сампдории" (3:1).

"Аталанта" занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии, после 15 туров команда набрала 31 очко. "Венеция" занимает 16-е место с 15 очками. В следующем туре "Аталанта" в гостях встретится с "Наполи" 4 декабря. "Венеция" на следующий день дома сыграет против "Вероны".