"Фиорентина" обыграла "Сампдорию". Кокорин появился на поле впервые после травмы

ТАСС, 30 ноября. "Фиорентина" дома со счетом 3:1 обыграла "Сампдорию" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла во Флоренции.

В составе победителей голы забили Хосе Кальехон (23-я минута), Душан Влахович (32) и Риккардо Соттил (45). У "Сампдории" отличился Маноло Габбьядини (15).

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин вышел на поле на 89-й минуте и не отметился результативными действиями. Форвард не играл с 3 октября, тогда он провел 14 минут в матче седьмого тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:2). После этого он не принимал участия в матчах из-за повреждения.

"Фиорентина" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 24 очками. "Сампдория" идет на 15-м месте, команда набрала 15 очков. В следующем туре "Фиорентина" в гостях сыграет с "Болоньей" 5 декабря. "Сампдория" в этот же день примет "Лацио".