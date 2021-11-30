Гол футболиста "Вильярреала" Иосифова завершил разгром "Виктории" в Кубке Испании

ТАСС, 30 ноября. "Вильярреал" обыграл "Викторию" со счетом 8:0 в гостевом матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу.

Забитыми мячами отметились Альберто Морено (17, 22-я минуты), Аисса Манди (28), Пако Алькасер (37), Самуэль Чуквуезе (50), Херард Морено (73), Булайе Диа (82) и Никита Иосифов (87).

20-летний российский полузащитник Иосифов вышел на замену на 63-й минуте, этот матч стал для него первым за основную команду "Вильярреала". В испанский клуб футболист перешел в июле, ранее он выступал за команды системы московского "Локомотива". Иосифов также сыграл два матча за молодежную сборную России.

Следующий матч "Вильярреал" проведет в рамках 16-го тура чемпионата Испании в гостях с "Севильей". Соперник "Вильярреала" по следующему раунду Кубка Испании определится позднее.