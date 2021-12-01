Сборная Германии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц принесли сборной Германии победу над командой Великобритании в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса, обыграв в решающей встрече Джо Солсбери и Нила Скупски. Матч прошел в австрийском Инсбруке.

Игра закончилась со счетом 7:6 (12:10), 7:6 (7:5) в пользу немецкой пары. В первой встрече матча британец Дэниел Эванс оказался сильнее немца Петера Гоёвчика (6:2, 6:1). Во второй игре представитель Великобритании Кэмерон Норри уступил Яну-Леннарду Штруффу из Германии (6:7 (6:8), 6:3, 2:6).

Команда Германии в полуфинале сыграет с победителем четвертьфинала между сборными России и Швеции.

Британцы становились обладателями Кубка Дэвиса 10 раз, последняя победа датируется 2015 годом. Сборная Германии завоевывала трофей трижды (1988, 1989, 1993).

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Действующим победителем турнира является испанская команда.