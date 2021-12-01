"Нью-Джерси" подписал новый контракт с первым номером драфта НХЛ 2019 года Хьюзом

ТАСС, 1 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" подписал новый контракт с нападающим Джеком Хьюзом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на восемь лет, за которые хоккеист заработает $64 млн. Контракт начнет действовать со следующего сезона.

"Я так рад подписать этот контракт, - сказал Хьюз. - Мне нравится в Нью-Джерси и мне нравится играть за "Нью-Джерси". Я бы не хотел играть где-нибудь еще. Я верю в то, что мы делаем здесь, у нас есть отличные шансы стать успешными на протяжении долгого времени. Этот контракт показывает, что команда очень сильно вкладывается в меня, и я также предан этой организации".

Хьюзу 20 лет, он был выбран "Нью-Джерси" в первом раунде драфта 2019 года под общим первым номером. Всего в НХЛ он провел 119 матчей, в которых набрал 55 очков (20 шайб + 35 передач).