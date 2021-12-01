Овечкин: "Вашингтон" удовлетворен показанными на данный момент результатами

ТАСС, 1 декабря. "Вашингтон" удовлетворен результатами, которые команды показывает на данный момент в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом русскоязычной версии сайта НХЛ рассказал капитан команды Александр Овечкин.

"Вашингтон" набрал 33 очка в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции и всей лиги.

"Все игроки хорошо понимают систему нашей игры, - отметил Овечкин. - Вне зависимости от ситуации мы понимаем, что нам нужно делать на льду. Сейчас мы показываем хорошую игру, все четыре звена приносят пользу, что и дает нам успех".

"В начале сезона у нас не все получалось из-за множества изменений в составе, но затем нам удалось поправить свою игру, - продолжил Овечкин. - При этом, конечно, мы продолжаем учиться и разбираем множество игровых ситуаций. Прошло всего около 20 матчей, но в целом мы удовлетворены нашими нынешними результатами".

Овечкин в 22 матчах набрал 37 очков (19 шайб + 18 передач) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона.