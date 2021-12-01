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НБА

СМИ: Леброн Джеймс пропустит несколько игр из-за включения в протокол по охране здоровья

Включение баскетболиста в протокол не обязательно означает, что он заразился коронавирусом

ТАСС, 1 декабря. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пропустит несколько игр команды из-за включения в протокол по охране здоровья и безопасности. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Адриан Войнаровски.

Игроки с положительным тестом на коронавирус должны быть изолированы от команды минимум на 10 дней. Однако включение баскетболиста в протокол не обязательно означает, что он заразился коронавирусом.

"Лейкерс" занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 11 побед и потерпев 11 поражений.

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