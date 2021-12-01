"Сан-Хосе" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ. Барабанов отдал две передачи

В составе победителей шайбы забросили Ноа Грегор (5-я минута), Джейкоб Миддлтон (25), Тимо Майер (31, 57) и Эрик Карлссон (32), у проигравших отличились Томаш Татар (50) и Джеспер Братт (53).

Российский форвард "Сан-Хосе" Александр Барабанов записал на свой счет две результативные передачи, всего в нынешнем сезоне он набрал 10 очков (3 шайбы + 7 передач).

"Сан-Хосе" занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 25 очками в 22 играх, "Нью-Джерси" идет шестым в Столичном дивизионе, набрав 22 очка в 20 играх.

В следующем матче "Сан-Хосе" 3 декабря в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Джерси" в этот же день на выезде сыграет с "Миннесотой".