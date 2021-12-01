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НХЛ

"Флорида" победила "Вашингтон" в матче НХЛ, отыгравшись с 1:4 в третьем периоде

Российский защитник столичной команды Дмитрий Орлов отметился двумя передачами
Сергей Бобровский ("Флорида") и Бек Маленцин ("Вашингтон") AP Photo/Wilfredo Lee
Описание
Сергей Бобровский ("Флорида") и Бек Маленцин ("Вашингтон")
© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 1 декабря. "Флорида" обыграла "Вашингтон" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе гостей шайбы забросили Коннор Макмайкл (6-я минута), Бек Маленцин (7), Ларс Эллер (27) и Ник Дженсен (33), у хозяев отличились Джо Торнтон (7), Райан Лонберг (44), Ээту Луостаринен (47), Сэм Беннетт (53) и Сэм Райнхарт (60). После двух периодов "Флорида" проигрывала 1:4, но смогла переломить ход матча, победный гол был забит за 15 секунд до сирены.

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов записал на свой счет две результативные передачи, всего в нынешнем сезоне он набрал 14 очков (4 шайбы + 10 передач). Его партнеры по команде нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Голкипер столичной команды Илья Самсонов отразил 45 бросков, вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 23 сейва.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 33 очками в 23 играх, "Флорида" идет первой в Атлантическом дивизионе, набрав 33 очка в 22 играх.

В следующем матче "Вашингтон" 3 декабря дома сыграет с "Чикаго", "Флорида" в этот же день примет "Баффало".

В другом матче игрового дня "Детройт" на выезде победил "Бостон" со счетом 2:1. Российский форвард гостей Владислав Наместников отметился результативной передачей.

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