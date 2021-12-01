Шайба и передача Капризова помогли "Миннесоте" победить "Аризону" в матче НХЛ

ТАСС, 1 декабря. "Миннесота" обыграла "Аризону" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Юэль Эрикссон Эк (8-я минута), Кирилл Капризов (28), Джордан Гринвэй (35), Юнас Бродин (40) и Маркус Фолиньо (48), у проигравших отличились Клэйтон Келлер (6) и Антон Строльман (46).

Капризов также отметился результативной передачей, всего на его счету в текущем сезоне 25 очков (7 шайб + 18 передач). Точный пас в матче также на свой счет записал защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов, в его активе 10 (1+9) очков в сезоне.

"Миннесота" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 31 очком в 22 играх, "Аризона" идет последней, набрав 12 очков в 23 играх.

В следующем матче "Миннесота" 3 декабря примет "Нью-Джерси", "Аризона" днем позднее дома сыграет с "Вегасом".