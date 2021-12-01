"Сент-Луис" обыграл "Тампу" в матче НХЛ. Барбашев забил с передачи Бучневича

В составе хозяев шайбы забросили Райан О'Райлли (24), он же реализовал победный буллит, Логан Браун (27), Иван Барбашев (42), у гостей отличились Энтони Сирелли (3), Кори Перри (6), Эрик Чернак (6).

ТАСС, 1 декабря. "Сент-Луис" победил "Тампу" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В эпизоде с голом Барбашева ему ассистировал российский форвард Павел Бучневич. На счету Барбашева в текущем сезоне 14 очков (8 шайб + 6 передач), Бучневича - 17 (8+9). Их партнер по команде форвард Владимир Тарасенко и защитник "Тампы" Михаил Сергачев результативными действиями в матче не отметились.

"Сент-Луис" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 27 очками в 22 играх, "Тампа" идет третьей в Атлантическом дивизионе, набрав 28 очков в 21 игре.

В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 3 декабря в Тампе.

В другом матче игрового дня "Нэшвилл" на своем льду разгромил "Коламбус" со счетом 6:0. В составе хозяев третью шайбу в сезоне забросил российский форвард Яков Тренин, четыре гола на счету Филипа Форсберга.