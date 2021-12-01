Россиянка Шевченко завоевала бронзу в суперспринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 1 декабря. Россиянка Анастасия Шевченко заняла третье место на втором этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в норвежском Шушене.

Первой финишировала итальянка Линда Дзингерле, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 23 минуты 23,4 секунды и допустившая два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла украинка Ирина Петренко, отставшая от победительницы на 0,8 секунды, биатлонистка допустила один промах. Шевченко отстала от итальянки на 1,4 секунды, допустив два промаха.

Россиянка Наталья Гербулова стала пятой (отставание +9,9 секунды; 1 промах), Евгения Буртасова - 25-й (+1.49,4; 5).

Этап Кубка IBU в Шушене завершится 4 декабря.