World Athletics сохранит правило разделения золотой медали

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не собирается изменять правило разделения золотой медали между спортсменами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

"Практика разделения золота сохранится. В планах не стоит изменение этого правила", - сказал Коу.

На Олимпиаде в Токио катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золотую медаль в прыжках в высоту. Баршим и Тамбери взяли планку на высоте 2,37 метра, затратив одинаковое количество попыток, но отказались от перепрыжки и разделили победу.