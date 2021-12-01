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Летние олимпийские виды спорта

World Athletics сохранит правило разделения золотой медали

На Олимпиаде в Токио катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золотую медаль в прыжках в высоту, отказавшись от перепрыжки
Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Описание
Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не собирается изменять правило разделения золотой медали между спортсменами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

"Практика разделения золота сохранится. В планах не стоит изменение этого правила", - сказал Коу.

На Олимпиаде в Токио катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золотую медаль в прыжках в высоту. Баршим и Тамбери взяли планку на высоте 2,37 метра, затратив одинаковое количество попыток, но отказались от перепрыжки и разделили победу.

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