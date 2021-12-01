Билялетдинов: Агаларов заслуживает победу в премии лучшему молодому футболисту РПЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов много забивает и помогает голами молодежной сборной России, поэтому заслуживает стать обладателем премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам года. Такое мнение ТАСС высказал победитель премии "Первая пятерка" в 2004 году Динияр Билялетдинов.

В среду стал известен список номинантов на премию "Первая пятерка". Помимо Агаларова, претендентами являются Кирилл Боженов ("Химки"), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба - "Динамо"), Владислав Карапузов ("Ахмат"), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин ("Сочи"), Данил Пруцев ("Крылья Советов"), Данил Степанов, Даниил Хлусевич (оба - "Арсенал") и Наиль Умяров ("Спартак").

"Если брать медийную составляющую, то фаворитом является Захарян, - сказал Билялетдинов. - По каким-то игровым вещам - наверное, Агаларов. Гамид - лидер бомбардирской гонки, наверное, я бы отдал ему эту награду. Парень забивает, молодежной сборной приносит пользу".

"Я получил награду, она на полке стоит среди других призов. Может быть, это повысит финансовую составляющую игрока, появится интерес со стороны других клубов, финансовые условия контракта и трансферная стоимость. Но это все второстепенно, смотря как и кто это воспримет, я бы не воспринимал это как "Золотой мяч" (награда, которую французский журнал France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года - прим. ТАСС). Важна стабильность, чтобы игрок прогрессировал. Получение награды - начало пути, который будет все сложнее и сложнее потом", - добавил Билялетдинов.

Приз "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты.

Агаларову 21 год, в текущем сезоне РПЛ он забил 13 голов в 16 матчах и лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Нападающий провел четыре матча за молодежную сборную России, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также форвард вызывался в основную национальную команду, но не принимал участие в играх.